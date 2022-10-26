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1 час назад

Гинеколог назвала главные симптомы опасных заболеваний

Мослента

Гинеколог назвала главные симптомы опасных заболеваний
Фото: МослентаМослента

Симптомы опасных женских заболеваний, которые требуют немедленного лечения, в беседе с «Мослентой» назвала врач акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Дарья Казакова.

«Экстренные состояния в гинекологии чаще всего проявляются тремя характерными симптомами: болевой синдром, как правило в нижней части живота (боль может отдавать в нижние конечности, прямую кишку, другие отделы брюшной полости), кровянистые выделения из половых путей, не связанные с менструальным циклом, и гнойные выделения из половых путей», — пояснила специалист.

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Врач предупредила, что при возникновении хотя бы одного из вышеперечисленных симптомов женщине необходимо как можно быстрее обратиться к гинекологу. Об опасности состояния сигнализируют также появление слабости, повышение температуры, головокружение, обмороки.

По словам Казаковой, при таких симптомах речь может идти о эктопической (внематочной) беременности, апоплексии яичника, перфорации матки, перекруте ножки кисты яичника, некрозе миоматозного узла, сальпингитах, сальпингоофоритах, перитонитах и пельвиоперитонитах.

«Тактика лечения может быть как хирургической, так и консервативной, зависит напрямую от установленного диагноза. Объем хирургического вмешательства также зависит от диагноза, общего состояния пациентки, ее репродуктивных планов. Медикаментозное лечение, как правило, направлено на устранение болевого синдрома, проведение антибактериальной и противовоспалительной терапии», — рассказала гинеколог.

Эксперт также отметила, что установить правильный диагноз может только врач, с учетом клинической картины заболевания, жалоб пациентки, данных инструментальных и лабораторных обследований.

Ранее старший научный сотрудник МОНИИАГ, врач акушер-гинеколог Елена Чулкова рассказала о влиянии COVID-19 на беременность.

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