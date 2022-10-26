Врач рассказал, может ли гелевый маникюр спровоцировать онкологическое заболевание. Эксперт сослался на результаты исследования.
Главный врач Оренбургского онкологического диспансера Лев Кудяков опровергает слухи о том, что маникюр с гелевым покрытием, который подвергается облучению ультрафиолетом, повышает риск развития рака кожи, отметив, что в различных источниках имеется довольно много противоречивой информации по этому вопросу.
По его словам, всестороннее изучение соответствующей литературы, а также базы данных SEER показало, что гель-маникюр не представляет канцерогенного риска для женщин.
Эксперт указал, что согласно проведенным исследованиям, среди пациенток в возрасте до 40 лет, регулярно использующих гель-маникюр, не было отмечено достоверного увеличения заболеваемости немеланомным раком кожи или меланомой тыльной поверхности кистей или ногтей. Также практически не изменилось заболеваемость меланомой среди пациентов моложе 65 лет