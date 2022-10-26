Врач рассказал, может ли гелевый маникюр спровоцировать онкологическое заболевание. Эксперт сослался на результаты исследования.

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Главный врач Оренбургского онкологического диспансера Лев Кудяков опровергает слухи о том, что маникюр с гелевым покрытием, который подвергается облучению ультрафиолетом, повышает риск развития рака кожи, отметив, что в различных источниках имеется довольно много противоречивой информации по этому вопросу.

По его словам, всестороннее изучение соответствующей литературы, а также базы данных SEER показало, что гель-маникюр не представляет канцерогенного риска для женщин.