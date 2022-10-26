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1 час назад

Врач рассказал, может ли гелевый маникюр спровоцировать онкологическое заболевание

Inc-News

Врач рассказал, может ли гелевый маникюр спровоцировать онкологическое заболевание. Эксперт сослался на результаты исследования.

Может ли гелевый маникюр спровоцировать онкологическое заболевание
Фото: Inc-NewsInc-News

Главный врач Оренбургского онкологического диспансера Лев Кудяков опровергает слухи о том, что маникюр с гелевым покрытием, который подвергается облучению ультрафиолетом, повышает риск развития рака кожи, отметив, что в различных источниках имеется довольно много противоречивой информации по этому вопросу.

По его словам, всестороннее изучение соответствующей литературы, а также базы данных SEER показало, что гель-маникюр не представляет канцерогенного риска для женщин.

Эксперт указал, что согласно проведенным исследованиям, среди пациенток в возрасте до 40 лет, регулярно использующих гель-маникюр, не было отмечено достоверного увеличения заболеваемости немеланомным раком кожи или меланомой тыльной поверхности кистей или ногтей. Также практически не изменилось заболеваемость меланомой среди пациентов моложе 65 лет

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