Простые привычки, которые продлят жизнь

Исследования показывают, что для того чтобы сохранить здоровые привычки, нужно просто постоянно о них помнить. Вы можете делать что-то полезное для здоровья всего несколько минут в день, но это всё равно со временем положительно скажется на вашем здоровье. Вот какие шаги помогут продлить жизнь.

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Профессор Университета Ковентри Дэвид Брум признаётся, что чистит зубы, стоя на одной ноге. Это один из вариантов нагрузки с отягощением. Есть множество научных доказательств, что такая нагрузка поддерживает минеральную плотность костей, снижает вероятность появления в пожилом возрасте остеопороза нижних конечностей. Кроме того, стояние на одной ноге улучшает равновесие, положительно сказывается на мыслительных способностях, замедляет развитие старческого слабоумия.

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Фитнес-тренер и обозреватель Times Гарри Джеймсон каждый день полчаса уделяет ходьбе или бегу. Такая тренировка считается аэробной активностью средней интенсивности. За счёт этого улучшается работа основных систем организма, налаживается сон, снижается уровень стресса.

Научный сотрудник факультета наук о жизни и здоровье Университета Рохэмптона говорит, что ежедневно выполняет упражнения для лодыжек. С возрастом походка человека меняется, повышается риск падения. Согласно последним исследованиям, причина этого - в слабости голеностопного сустава. Профессор для укрепления этого сустава каждый день вращает лодыжками в течение 3-5 минут, сжимая и вытягивая при этом пальцы ног, совершает мини-прыжки, как в балете.

Преподаватель ревматологии в Имперском колледже Лондона доктор Фиона Уотт принимает добавки с маслом седмичника (огуречника) (1000 мг). Особенно полезным будет подобный метод для тех, кто ест слишком мало жирной рыбы.

Гарет Уоллис из Бирмингемского университета отмечает, что каждый день отправляется на короткую прогулку после обеда. Научно доказано, что лёгкая физическая активность после приёма пищи помогает держать под контролем уровень сахара в крови.

Фитнес-тренер Зана Моррис в середине каждого дня выполняет 60 максимально быстрых приседаний. Благодаря этому происходит перезагрузка запаса энергии, кровообращения.

Костас Карагеоргис из Лондонского университета Брунеля утром слушает ободряющую музыку. Она не только улучшает настроение, но и помогает бороться с сезонной депрессией.

Хавьер Гонсалес, преподаватель из Университета Бата, обязательно до завтрака делает зарядку. Это даёт множество преимуществ, включая возможность в дальнейшем лучше контролировать сахар в крови.

Каждый день Далтон Вонг, основатель TwentyTwoTraining, старается есть 148 г белка. Это позволяет поддерживать мышечную массу, которая с возрастом теряется.

Спортивный физиотерапевт Пол Хобро в течение двух минут приседает на одной ноге. Это поможет укрепить мышцы ягодиц, колени, бёдра, улучшит равновесие, способность ощущать положение и движение тела в пространстве. Также у вас снизится риск получения травм нижней части тела.

Эмма Макконнахи из Королевского колледжа ортопедии по вечерам мажет ноги кремом. Это увлажняет кожу ног, снижает вероятность обморожения, появления сухости.

Доктор Джулия Кристенсен из Лондонского университета после работы 10 минут танцует. Многие исследования показывают, что танцы (любые) улучшают настрой, укрепляют иммунитет, сердце, мозг, делают человека более продуктивным и мотивированным. Также они позволяют сжечь за минуту 4-11 ккал.

Спортивный диетолог Анита Бин ежедневно ест йогурт и пьёт соевое молоко. В состав сои входит белок и девять незаменимых аминокислот, позволяющих наращивать мышечную массу.

Физиотерапевт Джек Чу специально каждые 30-40 минут меняет положение ног, когда сидит. Доказано, что на самом деле не бывает идеального сидячего положения, поэтому нужно постоянно менять позу, если вы вынуждены сидеть.

Доктор Джозефин Перри перед работой в течение 20 минут выполняет упражнения для улучшения мыслительной функции. Они включают движения с элементами координации и равновесия. Например, бег на месте с высоким подниманием колен, удержание равновесия на одной ноге и пр.

Врач и профессор Университета Нортгемптона Билл Риббанс говорит, что несколько раз в день бегает по лестнице. Это наилучший способ сохранить здоровье суставов, мышц и сухожилий.

Учёный и диетолог Алекс Руани из Университетского колледжа Лондона и Академии медицинских наук употребляет продукты только в «правильном» порядке. Ряд исследований показал, что это оказывает влияние на сахар в крови и на аппетит. Необходимо первым делом есть овощи, потом - белки, затем - углеводы.

Доктор Дженна Маккиокки старается укреплять иммунную систему. Для этого она употребляет определённые продукты: жирную рыбу (источник белка и омега-3); овощи (витамин С); лимоны и апельсины (биофлавоноиды); морепродукты, листовая зелень, тыквенные семечки (цинк); лук, яблоки, шалфей (кверцетин), тимьян и розмарин (питательные средства с противомикробным эффектом).

Лоури Даутуэйт из Университета Центрального Ланкашира не забывает проводить время с домашними животными. Известно, что благодаря этому можно снизить уровень стресса, улучшить физическое и психическое состояние (так как вырабатываются гормоны дофамин и окситоцин).