Жировые «ловушки»: что это такое и как от них избавиться

Во все времена эта проблема преследовала женщин. На протяжении долгих лет мы пытались найти самый хороший способ избавления от жировых ловушек. Над этим работали и диетологи, и врачи общей практики, искали причины изнутри, составляли специальные диеты, ставили эксперименты.

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Ума Насибова Кандидат медицинских наук, пластический хирург

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Сейчас на просторах интернета можно найти миллион рекомендаций по диетам, физическим упражнениям, избавляющих от ненавистного жира. Но самым лучшим решением данной проблемы пока остается липосакция.

Про жировые «ловушки» говорить сегодня очень актуально, так как к пластическим хирургам часто обращаются с такой проблемой. Казалось бы, для чего стройной спортивной девушке, у которой вроде бы все хорошо, идти к хирургу за липосакцией?

Тут-то и скрываются хитрости. Во-первых, даже при длительном занятии спорта определенная часть тела, где откладывается жир, не может бороться самостоятельно. Сколько бы девушка не занималась спортом и не придерживалась правильного питания, с определенной зоны жир убрать просто невозможно — это и есть жировая ловушка. В основном это бока, нижняя часть живота передней брюшной стенки, коленки, внутренняя поверхность бедер, зона галифе, иногда зона второго подбородка, плечи и порой бывает, что на лице откладываются небольшие фрагменты жира. Организм откладывает именно в этих местах свои запасы.

Есть методы малоинвазивные косметологические, те же самые липолитики (препараты на основе натуральных ферментов тонкими иглами вводятся в проблемные зоны). Если спросить меня: справляются ли липолитики с данной проблемой жировых ловушек? То исходя из своей практики могу сказать, что эффект есть, но у них немного другое действие. Они уменьшают объем жировой клетки, но саму клетку они не убирают и не избавляются от нее, жировая клетка остается, но уменьшается в объеме. Это процедура временная. С выраженными жировыми ловушками липолитики не справляются, они могут убрать объем. Липосакция избавляет пациента от жировых клеток, в частности методом аспирации, такой метод является долгосрочным, эффект сохраняется почти навсегда, при условии, что человек не поправится на 20-30 кг.

Как проходит данная процедура?

После беседы с пациентом на теле клиента отмечаем те участки, которые беспокоят; врач осматривает участки, толщину жирового слоя, помечает специальным маркером, после чего пациент готов к удалению жировых отложений. Процедура проходит под местной или общей анестезией. Если объем жировых ловушек небольшой и операция займет не большое количество времени, то делаем под местной анестезией. Если много жировых ловушек и времени для удаления их будет большим, то делаем под общей.

Удивительно, но факт! Довольно часто с этой проблемой обращаются даже фитнес-инструктора, почему акцентирую на этом внимание, потому что в первую очередь именно к ним обращаются с данной проблемой и даже они признают, что не в силах в большинстве случаев бороться с данной проблемой. Бывают случаи, когда приходят даже самые известные звёздные фитнес-инструкторы, которые находятся на сушке (сушим свое тело), но от жира на коленях или передней поверхности брюшной полости избавиться не могут — частая практика.

Для операций по удалению жировых ловушек используют аппарат вибрационной липосакции PAL Lipo Sculptor (один из ведущих препаратов для липосакции в данное время на мировом рынке). Эффект от данной операции сохраняется относительно долго, потому что удаляются сами жировые клетки, а не объем, а также, место жировой ткани замещается соединительной тканью, которая обладает более плотной структурой и клетки соединительной ткани намного меньше в объеме, за счет чего достигается желаемый результат.

Кому нужно задуматься о походе к хирургу?

Женщинам после родов, которые заметили у себя прибавления объема в определенном месте. Когда женщина поправляется всецело, набирает 10-15 кг это не наш случай, а когда женщина в весе не прибавила, но заметила у себя в определённой области увеличение в объеме, это тот случай, когда нужно обращаться к врачу. Ну и плюс это генетическая предрасположенность. Есть люди худые, но от природы есть второй подбородок, или есть жировые ловушки на коленках, худые, но руки полные, все эти люди потенциальные пациенты пластических хирургов.