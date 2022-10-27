Что такое абдоминальное ожирение и как с ним бороться

Это одно из самых распространённых хронических заболеваний.

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Абдоминальное ожирение — заболевание, в результате которого избыточная жировая ткань накапливается в области туловища и внутренних органов. Темпы распространения ожирения в мире поражают тем, что нет никакой разницы между уровнем экономического развития стран, в которых собирается статистика — показатели распространения высоки везде.

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Что такое абдоминальное ожирение

У большинства людей около 90% жира в организме является подкожным. И та жировая прослойка, которая формирует силуэт живота, — тоже подкожный жир. Остальные 10% (называются абодминальным, висцеральным или внутрибрюшным жиром) находятся под брюшной стенкой. Они встречаются в пространствах, окружающих печень, покрывают кишечник и другие внутренние органы.

Одно из наиболее важных событий в изучении человеческого тела — открытие факта, что жировые клетки работают как эндокринная система. То есть выделяют гормоны и другие молекулы, которые оказывают воздействие на остальные ткани. Висцеральный жир участвует в выработке белков, называемых цитокинами, которые могут вызвать воспаление, являются факторами риска сердечных и других хронических болезней. Он также производит вещество, сужающее кровеносные сосуды, тем самым повышает артериальное давление.

Чем опасно абдоминальное ожирение

Абдоминальное ожирение увеличивает риск ожирения, сахарного диабета II типа и артериальной гипертензии, ишемии миокарда и инсульта.

Адипоциты — жировые клетки — могут накапливаться вокруг внутренних органов, а не только в подкожно-жировой клетчатке в области живота и бёдер. Висцеральный жир наиболее опасен, потому что считается гормональноактивным, вызывает нарушения обмена веществ в виде инсулинорезистентности, способствует проявлению патологически повышенного аппетита.

Кроме того, на фоне прогрессирующего набора висцерального и подкожного жира нарушаются функции половых гормонов, страдает сердечно-сосудистая система, быстро прогрессируют остеопороз и другие заболевания.

Другие части тела при абдоминальном ожирении могут не иметь жировой прослойки. Показатель индекса массы тела важен, но не абсолютен. Например, для детей в процессе роста, людей возрастной категории старше 65 лет, спортсменов и лиц с очень развитой мускулатурой, а также для беременных женщин.

Как понять, что у вас абдоминальное ожирение

Диагностика ожирения — задача лечащего врача. К сожалению, причина может быть намного глубже, чем несбалансированное или избыточное питание.

Общий медицинский осмотр. Этот этап включает сбор семейной истории болезней, измерение роста, проверку жизненно важных показателей, таких как частота сердечных сокращений, кровяное давление и температура, проверка основных показателей систем органов. После этого пациент занимается диагностикой индивидуальных особенностей организма.

Расчёт индекса массы тела (ИМТ). ИМТ 30 или выше считается ожирением. ИМТ выше 30 повышает риски для здоровья. Индекс следует перепроверять не реже одного раза в год — это поможет спрогнозировать вероятность развития некоторых заболеваний и то, какие методы лечения работают или не работают для пациента.

Измерение окружности талии. Абдоминальный жир может увеличивать риск сердечных заболеваний и диабета. Женщины с окружностью талии более 89 см и мужчины с окружностью более 102 см имеют больше рисков для здоровья, чем люди с меньшими измерениями. Как и в случае с ИМТ, окружность талии стоит проверять не реже одного раза в год.

Как бороться с абдоминальным ожирением

Вводите адекватную физическую нагрузку. Упражнения могут помочь уменьшить окружность талии. Даже если вы не худеете, вы теряете висцеральный жир на внутренних органах и набираете мышечную массу. Не менее 30 минут быстрой ходьбы или езды на велосипеде в непринуждённом темпе уже могут изменить состояние здоровья. Свои рутинные задачи можно адаптировать и сделать более активными. Например, припаркуйтесь дальше от работы и пройдите остаток пути пешком, поднимитесь по лестнице вместо лифта и ходите, пока разговариваете по телефону.

Исследования показали, что вы можете помочь уменьшить висцеральный жир или предотвратить его рост с помощью как аэробной активности (например, быстрая ходьба), так и силовых тренировок (упражнения с весами). Упражнения также помогают предотвратить обратное накопление жировой ткани.

Подумайте о качестве еды. Подберите со специалистом сбалансированную диету, которая поможет достичь своего здорового веса и поддерживать его.

Высыпайтесь. В очередной раз скажем: спать мало — плохо. Пятилетнее исследование показало, что взрослые в возрасте до 40 лет, которые спали пять или меньше часов ночью, накапливали значительно больше висцерального жира. Но и слишком много тоже нехорошо — молодые люди, которые спали более восьми часов, также набирали висцеральный жир.

Избегайте напряжения. Люди, которые часто испытывают стресс, как правило, имеют больше висцерального, но не подкожного жира.