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1 час назад

5 симптомов рака груди, характерных и для женщин, и для мужчин

Мира Маркина

Рак молочной железы является самым распространенным раком в мире – в 2020 году с ним столкнулось 2,2 миллионов человек. Чаще всего он поражает женщин, однако бывают случаи, когда данный вид онкологии обнаруживают и у мужчин. Подробнее о симптомах, которые характерны для обоих полов – в материале "Рамблера".

5 симптомов рака груди, характерных и для женщин, и для мужчин
Фото: UnsplashUnsplash

Отек части молочной железы

Данный симптом указывает на воспаление. В частности, оно может быть вызвано онкологическими изменениями в клетках кожи. Но что именно спровоцировало воспаление, может заключить только врач. Поэтому, обнаружив отек, не медлите с походом к специалисту.

Устойчивое раздражение кожи на груди или около соска

Кожа может зудеть, шелушиться, а еще выглядеть, как после солнечного ожога. По данным экспертов американского медицинского ресурса Medical News Today, такие раздраженные участки также являются признаком воспаления, причину которого нужно установить.

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Ямочки на коже груди

Злокачественная опухоль подчас приводит к закупорке лимфатических сосудов. Лимфа накапливается в молочной железе, но неоднородно. Из-за этого на одних участках грудь отекает, а на других возникают заметные углубления.

Выделения из сосков (кроме грудного молока)

Любые выделения из сосков – симптом, требующий срочного обращения к маммологу. Единственные исключением являются беременные и кормящие женщины.

Втянувшийся или болезненный сосок

Случается так, что опухолевый процесс начинается в клетках позади соска. В этом случае возникшее внутри груди уплотнение тянет наружные ткани, из-за чего сосок заворачивается внутрь, принимает необычную форму и может стать болезненным.

Здоровье,
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