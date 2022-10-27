5 симптомов рака груди, характерных и для женщин, и для мужчин

Рак молочной железы является самым распространенным раком в мире – в 2020 году с ним столкнулось 2,2 миллионов человек. Чаще всего он поражает женщин, однако бывают случаи, когда данный вид онкологии обнаруживают и у мужчин. Подробнее о симптомах, которые характерны для обоих полов – в материале "Рамблера".

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Отек части молочной железы

Данный симптом указывает на воспаление. В частности, оно может быть вызвано онкологическими изменениями в клетках кожи. Но что именно спровоцировало воспаление, может заключить только врач. Поэтому, обнаружив отек, не медлите с походом к специалисту.

Устойчивое раздражение кожи на груди или около соска

Кожа может зудеть, шелушиться, а еще выглядеть, как после солнечного ожога. По данным экспертов американского медицинского ресурса Medical News Today, такие раздраженные участки также являются признаком воспаления, причину которого нужно установить.

Ямочки на коже груди

Злокачественная опухоль подчас приводит к закупорке лимфатических сосудов. Лимфа накапливается в молочной железе, но неоднородно. Из-за этого на одних участках грудь отекает, а на других возникают заметные углубления.

Выделения из сосков (кроме грудного молока)

Любые выделения из сосков – симптом, требующий срочного обращения к маммологу. Единственные исключением являются беременные и кормящие женщины.

Втянувшийся или болезненный сосок