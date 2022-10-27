5 симптомов рака груди, характерных и для женщин, и для мужчин

Рак молочной железы является самым распространенным раком в мире – в 2020 году с ним столкнулось 2,2 миллионов человек. Чаще всего он поражает женщин, однако бывают случаи, когда данный вид онкологии обнаруживают и у мужчин. Подробнее о симптомах, которые характерны для обоих полов – в материале "Рамблера".
Данный симптом указывает на воспаление. В частности, оно может быть вызвано онкологическими изменениями в клетках кожи. Но что именно спровоцировало воспаление, может заключить только врач. Поэтому, обнаружив отек, не медлите с походом к специалисту.
Кожа может зудеть, шелушиться, а еще выглядеть, как после солнечного ожога. По данным экспертов американского медицинского ресурса Medical News Today, такие раздраженные участки также являются признаком воспаления, причину которого нужно установить.
Злокачественная опухоль подчас приводит к закупорке лимфатических сосудов. Лимфа накапливается в молочной железе, но неоднородно. Из-за этого на одних участках грудь отекает, а на других возникают заметные углубления.
Любые выделения из сосков – симптом, требующий срочного обращения к маммологу. Единственные исключением являются беременные и кормящие женщины.
Случается так, что опухолевый процесс начинается в клетках позади соска. В этом случае возникшее внутри груди уплотнение тянет наружные ткани, из-за чего сосок заворачивается внутрь, принимает необычную форму и может стать болезненным.