Диетолог объяснил, из чего должны состоять правильные завтрак и ужин

Выбор продуктов, из которых будут состоять завтрак и ужин, зависит от вашего образа жизни. Чем насытить организм в начале и в конце дня, чтобы полезность питания была максимальной, рассказал диетолог Алекс Плато.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Главное – понимать, чем человек будет заниматься после завтрака. Если он идет на завод или заниматься физическим трудом, то можно есть углеводы. Если же он садится за компьютер или у него другая сидячая работа, то завтрак должен быть белковый», – объяснил специалист в разговоре с «Общественной службой новостей».

Для первых хорошим завтраком будет каша, например, из овсяной крупы. К приему можно добавить хлеб, только выбирать стоит полезные варианты, сказал Плато.

Людям с сидячей работой с утра лучше съесть яйца, творог, курицу или мясо. В тарелку также желательно добавить овощи.

Что касается последнего приема пищи, то тут все зависит от количества потраченной энергии. Трудягам, пробегавшим весь день, на ужин нужно съесть какой-нибудь гарнир и белковый продукт. Человеку, который все время просидел за столом, нужно съесть блюдо только из белка, объяснил диетолог.