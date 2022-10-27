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45 минут назад

Диетолог объяснил, из чего должны состоять правильные завтрак и ужин

РИА "ФедералПресс"

Выбор продуктов, из которых будут состоять завтрак и ужин, зависит от вашего образа жизни. Чем насытить организм в начале и в конце дня, чтобы полезность питания была максимальной, рассказал диетолог Алекс Плато.

Диетолог объяснил, из чего должны состоять правильные завтрак и ужин
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Главное – понимать, чем человек будет заниматься после завтрака. Если он идет на завод или заниматься физическим трудом, то можно есть углеводы. Если же он садится за компьютер или у него другая сидячая работа, то завтрак должен быть белковый», – объяснил специалист в разговоре с «Общественной службой новостей».

Для первых хорошим завтраком будет каша, например, из овсяной крупы. К приему можно добавить хлеб, только выбирать стоит полезные варианты, сказал Плато.

Людям с сидячей работой с утра лучше съесть яйца, творог, курицу или мясо. В тарелку также желательно добавить овощи.

Что касается последнего приема пищи, то тут все зависит от количества потраченной энергии. Трудягам, пробегавшим весь день, на ужин нужно съесть какой-нибудь гарнир и белковый продукт. Человеку, который все время просидел за столом, нужно съесть блюдо только из белка, объяснил диетолог.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, какой сыр является самым полезным. Диетолог посоветовала обратить внимание на классические, твердые и рассольные виды сыров.

Здоровье,
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