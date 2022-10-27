Названы продукты, опасные для женского здоровья

На женское здоровье и сексуальность влияет масса факторов — даже то, что женщины едят каждый день. Гинеколог Дарья Дьяченкова перечислила опасные продукты и предложила немедленно пересмотреть своё меню и содержимое холодильника. Нежелательны для женщин выпечка из белой муки, супы быстрого приготовления, творог и молоко, алкоголь, маргарин и блюда с сахаром.

Фото: Мослента Мослента

Врач указала, что однозначно вредных и полезных продуктов нет, во всём нужна мера. Но определённые блюда или продукты, если есть их часто и в большом количестве, могут негативно отразиться на женском здоровье.

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Сахар и любые блюда с ним

Врач посоветовала отказаться от добавления сахара в утренние напитки и минимизировать его в любых блюдах. Сахар — это пустые калории, которые, за исключением лёгких углеводов, не поставляют в организм ничего, отметила она. Не стоит налегать и на сахарозаменители и мёд, предупредила врач.

Маргарин и другие трансжиры

Маргарин — вещество, которое содержит в себе трансжиры. Высокое количество этих веществ может провоцировать гормональные сбои, аллергию, набор веса, атеросклеротические изменения, грозящие инфарктами и инсультами, а также повысить риск развития онкологии.

Маргарин часто добавляют в различные продукты — например, недорогую выпечку промышленного производства.

Молоко, сыр, творог

Большое количество молочных продуктов может способствовать воспалительным процессам, особенно после 30–40 лет. Самое опасное — цельное молоко. В нём содержится насыщенный жир, который в большом количестве опасен для сердца и сосудов. Но и обезжиренное молоко не полезно, потому что из него не усваивается кальций.

Любые виды алкоголя

Этиловый спирт всегда негативно влияет на организм. Он отрицательно воздействует на гормональный баланс женского тела и на репродуктивные функции, особенно — на работу яичников.

Частое потребление алкоголя приводит к вымыванию кальция из костной ткани, это способствует развитию остеопороза. В общем, не пейте, девочки.

Дрожжевая выпечка из белой муки

Белый хлеб, булочки и батоны — это самые вредные продукты из зерна. В них практически нет полезных компонентов.

Регулярное потребление выпечки из белой муки, различных булочек, плюшек и батонов провоцирует набор лишнего веса, проблемы с гормональным обменом, а ещё повышает риск онкологии и атеросклероза.

Супы из концентратов

Бульоны из порошков и гранул вредны для женского здоровья из-за избытка соли и специй, особенно жгучих. Врач отметила, что слизистая оболочка желудка женщин более ранима, нежели мужская, поэтому выше риск формирования язв и гастритов.

Кроме того, в составе концентратов нередко можно встретить Е-добавки, которые вызывают у врачей и учёных много вопросов. Они провоцируют скачки давления, тошноту, потливость, головокружения и красные пятна на коже.