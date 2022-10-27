Чем опасен для сердца копченый лосось

Если вы любите блюда с копченым лососем, то знайте: он может навредить вашему здоровью. Исследования показывают, что этот продукт ухудшает показатели кровяного давления.

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Из-за повышенного артериального давления (гипертонии) могут возникнуть такие серьёзные проблемы со здоровьем, как инсульт и сердечный приступ. К этому состоянию может привести употребление копчёного лосося. Помощник диетолога Consensus Action on Salt, Sugar and Health Шина Бхагирутти предупреждает, что в этой рыбе много соли, но при этом мало омега-3 и белка.

При регулярном употреблении продуктов, содержащих большое количество соли, может повыситься риск развития гипертонии. А именно она является главной причиной инсультов и инфарктов.

Обычно в копчёном лососе, как отмечает эксперт, содержится примерно 1,5 г соли на половину упаковки. А это уже где-то четверть от максимально рекомендуемого потребления для взрослого (6 г в день).

Опаснее всего то, что повышенное давление чаще всего никак не ощущается. Поэтому его и называют тихим убийцей. При избытке соли в организме может увеличиться вероятность развития и таких болезней, как старческое слабоумие и рак желудка.

Поэтому если вам хочется копчёного лосося, то лучше замените его консервированным или свежим. Ещё один вариант - промыть рыбу под водой, чтобы избавиться от части соли.