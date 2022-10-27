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6 минут назад

Врач-диетолог Сергеев опроверг миф о вреде яичных желтков

Газета.Ru

Холестерин в пище незначительно влияет на его содержание в крови, поэтому информация о вреде яичных желтков, которая часто публикуется на форумах о здоровом питании, не является достоверной, заявил в беседе с Мойкой78 врач-диетолог Сергей Сергеев. Он подчеркнул, что их употребление не оказывает негативного воздействия на сердечно-сосудистую систему и не портят фигуру.

Диетолог опроверг миф о вреде яичных желтков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Каждый желток содержит 2 грамма лецитина – важнейшего фосфолипида, который является самым мощным гепатопротектором», — отметил специалист.

По его словам, при приеме антибиотиков, работе на вредном производстве или при избыточном употреблении алкоголя, яйца являются буквально спасением для печени и достойным аналогом дорогих гепатопротекторов, которые продаются в аптеках. Сергеев также отметил, что сам по себе холестерин жизненно важен для организма, поскольку участвует в большом количестве процессов.

Однако он не рекомендовал съедать больше двух яиц в день. Кроме того, по его словам, следует сократить их употребление лицам, предрасположенным к повышенному уровню холестерина, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта, а также потребляющим много жирной пищи и фастфуда.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что укрепить иммунитет осенью помогут полноценное питание и достаточный сон, в свою очередь с некоторыми препаратами для повышения тонуса организма необходимо быть осторожными.

Здоровье,Андрей Поздняков,Сергей Сергеев,
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