Врач предупредила о неочевидных причинах раннего климакса

От раннего климакса и преждевременной менопаузы страдают европейки, чернокожие женщины и латиноамериканки, а представительницы азиатской расы меньше подвержены этим болезням, рассказала акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог клиники «Чайка» Мария Филатова. Врач назвала «Ленте.ру» неочевидные причины раннего угасания репродуктивной функции женщин, среди которых особо выделяют курение.

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Филатова отметила, что в подавляющем большинстве случаев причина наступления раннего климакса остается неизвестной. Некоторые случаи можно объяснить генетическими аномалиями, воздействием токсинов или аутоиммунными расстройствами, но чаще бывает, что они связаны с рядом других причин.

Среди врожденных и генетических предпосылок наступления раннего климакса могут быть синдром Тернера, синдром ломкой Х-хромосомы, а также рождения девочки недоношенной, предупредила акушер-гинеколог.

Филатова добавила, что немалую роль играют и факторы окружающей среды. Так, бисфенол А, содержащийся в пластике для упаковки пищевых продуктов, пестициды, сигаретный дым могут снижать репродуктивные функции. Однако Филатова обратила внимание, что научно доказана только связь курения и наступления преждевременной менопаузы.

в 30 процентах случаев причиной преждевременного климакса становятся аутоиммунные болезни (надпочечниковая недостаточность, сахарный диабет I типа, ревматоидный артрит и другие)

Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины REMEDI Нина Антипова добавила, что причиной раннего климакса может стать и операция на яичниках, а также генетические особенности (та же проблема могла быть у ближайшей родственницы — матери или сестры).