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2 часа назад

Может ли во время секса остановиться сердце

Москва24иещё 1

Вероятность остановки сердца во время секса существует, но она минимальна. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Ольга Народовская.

Может ли во время секса остановиться сердце
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"В жизни возможно все и вероятность умереть во время полового акта есть, но она крайне мала", – подчеркнула эксперт.

В качестве примера она привела исследование, в котором анализировали причины внезапной смерти у 4,5 тысячи людей.

Выяснилось, что только 30 человек умерли во время или после полового акта, это всего лишь 0,7%, уточнила эксперт. По ее словам, молодым людям без органических поражений сердца такая опасность не грозит.

"Препараты для потенции противопоказаны тем, кто принимает лекарства из группы нитратов. Это довольно часто назначаемые лекарства при заболеваниях сердца. Потому что силденафил (действующее вещество. – Прим. ред.) способен усилить гипотензивный эффект от нитратов – человек просто может упасть в обморок от низкого давления", – рассказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, таблетки для потенции могут быть вредны для сердца, если превышать рекомендуемую дозировку, добавила она. По словам специалиста, такая разница обусловлена защитным эффектом женских половых гормонов – эстрогенов. Кроме того, женщины более внимательно относятся к своему здоровью, отметила врач.

"Но у женщин эффект от гормонов не вечен. Приходит менопауза, и женская, и мужская заболеваемость инфарктом миокарда уже сравнивается", – уточнила Народовская.

По ее словам, инфаркт и инсульт очень похожи между собой. Чаще всего они происходят из-за закупорки сосуда тромбом.

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