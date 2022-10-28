Мифы о еде: жвачка переваривается семь лет

В детстве многих из нас пугали тем, что проглоченная жвачка будет перевариваться в организме семь лет. Но имеет ли этот миф что-то общее с реальностью? Выяснял "Рамблер".

Фото: Unsplash Unsplash

Организм человека и правда не способен переваривать жвачку. Однако она не остается в желудке, а движется через пищеварительную систему за счет желчи и сокращающихся мышц, после чего выводится из организма в течение недели.

Тем не менее специалисты все же не рекомендуют проглатывать жвачку, если есть возможность избавиться от нее другим способом. В некоторых случаях пренебрежение этим советом может привести к непроходимости кишечника – такое происходит не часто, но порой случается.

Кроме того, у жвачки есть и другие негативные эффекты. Сам процесс жевания ведет к проглатыванию большого количества слюны и воздуха. По мнению некоторых специалистов, это может влиять на возникновение метеоризма и вздутия живота.

Вместе с тем также существует мнение, что употребление жвачки после операции на кишечнике может ускорить темпы восстановления. Однако эти данные весьма противоречивы, но даже те исследователи, которые не обнаружили никакой пользы от жвачки говорят, что жевать после операций ее вполне полезно.