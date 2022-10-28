Врач объяснила причины переедания при недосыпе

Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова пояснила, почему люди переедают и набирают вес при недосыпе.

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Хронический недосып воспринимается организмом как стресс. А стресс — это повышение уровня кортизола — гормона стресса, а также замедление функционирования организма и скорости метаболизма. Это приводит к набору лишнего веса.

Зяблова добавила, что у многих есть привычка заедать стресс. В таких условиях люди обычно едят вредную пищу — сладкое и фастфуд.

— Недосып сам по себе — это одна из причин стресса, а переедание — это следствие попытки организма избавиться от него, — передает Life.ru