Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
58 минут назад

Врач объяснила причины переедания при недосыпе

Вечерняя Москваиещё 1

Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова пояснила, почему люди переедают и набирают вес при недосыпе.

Врач объяснила причины переедания при недосыпе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Хронический недосып воспринимается организмом как стресс. А стресс — это повышение уровня кортизола — гормона стресса, а также замедление функционирования организма и скорости метаболизма. Это приводит к набору лишнего веса.

Зяблова добавила, что у многих есть привычка заедать стресс. В таких условиях люди обычно едят вредную пищу — сладкое и фастфуд.

— Недосып сам по себе — это одна из причин стресса, а переедание — это следствие попытки организма избавиться от него, — передает Life.ru

Американские ученые из Калифорнийского университета провели исследование и выяснили, что недосып лишает человека желания помогать другим людям. Таким образом, недостаток сна плохо сказывается не только на самом человеке, но и на его окружении, передает ФАН.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители