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2 часа назад

К чему может привести полный отказ от сладкого

Москва24

Полный отказ от сладкого может увеличить продолжительность жизни. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

К чему может привести полный отказ от сладкого
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Специалист подчеркнул, что употребление сахаросодержащих продуктов часто приводит к проблемам со здоровьем.

"Сахар нарушает обмен веществ, и вследствие этого нарушения раньше развиваются возрастные болезни, в частности гипертоническая болезнь", – объясняет диетолог.

Отказ от сладких продуктов поможет замедлить развитие серьезных заболеваний, считает Гинзбург.

По словам диетолога, сладкие продукты можно заменить фруктами.

"Если ими особо не злоупотреблять, то это хорошая альтернатива всем сахаросодержащим продуктам", – заключил Гинзбург.

Здоровье,Михаил Гинзбург,
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