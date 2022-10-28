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1 час назад

Диетолог Гинзбург: отказ от сладостей влияет на продолжительность жизни

Мира Маркина

Отказ от сахара может повлиять на продолжительность жизни, считает врач-диетолог Михаил Гинзбург. В беседе с “Москвой 24” эксперт рассказал, почему стоит заменить этот продукт.

Врач назвал продукт, который не едят долгожители
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Гинзбург аргументировал свое мнение тем, что сахаросодержащие продукты негативно сказываются на обмене веществ.

“Сахар нарушает обмен веществ, и вследствие этого нарушения раньше развиваются возрастные болезни, в частности гипертоническая болезнь”, – объяснил врач.

Может ли тыква понизить уровень сахара в крови

По мнению диетолога, отказ от сладостей может увеличить продолжительность жизни на 10–15 лет. А чтобы этот процесс был комфортным, следует заменить привычные конфеты и шоколадки фруктами. Но в умеренном количестве, подчеркнул Гинзбург.

Ранее “Рамблер” писал, какой продукт резко повышает уровень сахара в крови.

Здоровье,Михаил Гинзбург,
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