Врач назвал продукт, который не едят долгожители

Отказ от сахара может повлиять на продолжительность жизни, считает врач-диетолог Михаил Гинзбург . В беседе с “Москвой 24” эксперт рассказал, почему стоит заменить этот продукт.

Гинзбург аргументировал свое мнение тем, что сахаросодержащие продукты негативно сказываются на обмене веществ.

“Сахар нарушает обмен веществ, и вследствие этого нарушения раньше развиваются возрастные болезни, в частности гипертоническая болезнь”, – объяснил врач.

По мнению диетолога, отказ от сладостей может увеличить продолжительность жизни на 10–15 лет. А чтобы этот процесс был комфортным, следует заменить привычные конфеты и шоколадки фруктами. Но в умеренном количестве, подчеркнул Гинзбург.