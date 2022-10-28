Популярная привычка способна вызвать дефицит железа

Все россияне знают, как важно поддерживать уровень железа в норме. Обычно людей с дефицитом этого элемента выдает анемия. Также у них наблюдается сильная слабость, сонливость, головокружения и даже одышка. Все из-за того, что организм не вырабатывает достаточно эритроцитов.

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Речь о красных кровяных тельцах, которые доставляют кислород к тканям. Если их мало, то и питания мало. Продукты, богатые железом, могут помочь, но если вы пьете кофе, то все будет напрасно.

Однако вреден в этом случае не сам кофе, а время, в которое вы его употребляете. Если запивать завтрак, обед или ужин этим напитком, то толка для организма в плане насыщения железом не будет. Дело в том, что в кофе содержится полифенол, или хлорогеновая кислота, которая не дает всасываться железу. Причем все уже доказано экспериментально.