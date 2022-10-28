О чем могут говорят боли в нижней части живота?

Когда начинает болеть нижняя часть живота, в ход идут самостоятельно назначаемые себе средства. Но такой подход в большинстве случаев лишь усложняет жизнь и вредит здоровью. Врач-акушер-гинеколог «СМ-Клиника» Татьяна Сонина объяснила, почему самолечение — не подходящий вариант, и поход к врачу откладывать не стоит.

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Киста яичников – одно из заболеваний, с которым может столкнуться любая женщина. Киста представляет собой доброкачественную опухоль, внутри которой обычно образуется полость, заполненная жидкостью. Но вообще, термин «киста яичников» относится к большой группе опухолевидных новообразований, которые различаются по структуре, причинам возникновения и лечению.

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Обычно кисты яичников развиваются в течение длительного периода времени и варьируются по размеру от нескольких миллиметров до более 20 см в диаметре.

«Это репродуктивное расстройство довольно распространено — оно диагностируется у 30-50% всех женщин детородного возраста с нерегулярным менструальным циклом и у трети тех, кто не жалуется на проблемы с циклом», — объясняет врач-акушер-гинеколог «СМ-Клиника» Татьяна Сонина.

Причины возникновения кисты яичников довольно хорошо известны. Во-первых, это гормональные нарушения. Вот почему не следует легкомысленно относиться к внезапной, необъяснимой потере веса, изменениям волос или ногтей. Возможно, у женщины присутствует гормональная аномалия, способная вызвать изменения и в яичниках, поэтому нужно обязательно обратиться к врачу-эндокринологу для выяснения причин ухудшения своего здоровья.

Во-вторых, причиной появления кисты яичников может стать хронический воспалительный процесс, который может начаться в том числе и от регулярного локального переохлаждения (например, при частом сидении на холодных поверхностях).

Кроме того, к появлению кисты яичников могут привести изменения и нарушения иммунной системы. В нашем организме все взаимосвязано, поэтому то, что происходит с кистой яичника, зависит от стресса или заболевания (например, гриппа или другой инфекции), перенесенной женщиной. Ослабленная иммунная система приводит к изменениям слизистой на поверхности матки и яичников, в результате чего могут начать развиваться кисты.

«Очень часто женщины не знают, что у них возникла киста. Поэтому многие обнаруживают заболевание случайно, во время обследования, так как никаких симптомов, указывающих на новообразование, может и не наблюдаться. Женщина может активно заниматься спортом, вести обычный образ жизни (включая интимные отношения) и не иметь никаких жалоб», — подчеркивает Татьяна Сонина.

Но если у женщины есть явные причины для беспокойства, то игнорировать боль точно не следует. Характерными симптомами, в зависимости от типа кисты и скорости ее роста, могут стать боли в нижней части живота (которые могут иррадиировать в поясницу, пах или внутреннюю поверхность бедра), регулярные нарушения менструального цикла, затрудненное мочеиспускание или запор (так как выросшая киста может препятствовать нормальным физиологическим процессам).

«Очень важно своевременно поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение. Иначе существует риск развития рака, например, в случае возникновения эндометриоидной кисты», — подчеркивает Татьяна Сонина.

Если в результате обследования у женщины в одном или обоих яичниках обнаруживается киста, то сначала врачи за новообразованием наблюдают, но не более трех месяцев. Помимо этого, женщина обязательно должна сдать анализ крови для расчета онкомаркеров С-125 и РЭА, Не4 и индекса Roma (определение типа опухоли).

«Функциональные образования лечат с помощью гормональной терапии. Если киста продолжает расти, несмотря на лечение, то ее необходимо удалить, чтобы исключить риск разрыва капсулы или перекрута кисты», — объясняет Татьяна Сонина.

К полному удалению яичника приходится прибегать, когда киста слишком разрослась и рядом не осталось здоровых тканей. Конечно, врач всегда принимает во внимание возраст пациентки и ее планы родить ребенка (или число предыдущих беременностей).