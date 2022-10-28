Исследование: клитор даже чувствительнее, чем мы думали

Давно известно, что в головке клиторе очень много нервных окончаний, что делает этот орган весьма чувствительным. Однако, как оказалось, мы недооценивали количество — учёные Орегонского университета науки и здоровья произвели подсчёт.

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Предыдущие исследования на домашнем скоте показали, что клитор содержит около 8000 нервных волокон. Но в новой работе исследователи решили проверить информацию на людях.

Команда собрала ткани у семи взрослых. Ткани были окрашены и увеличены в 1000 раз под микроскопом, что позволило исследователям подсчитать отдельные нервные волокна. В среднем образцы содержали около 5140 дорсальных клиторальных нервных волокон. А поскольку дорсальный нерв симметричен, это число было умножено на два. Получилось 10 281.

«Удивительно думать о том, что более 10 000 нервных волокон сосредоточены в чём-то таком маленьком, как клитор», — отметил ведущий автор исследования.