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53 минуты назад

Что делает со здоровьем ежедневное употребление пива

Ferra.ru

Издание Eat this, not that! со ссылкой на экспертов рассказало, к чему может привести бесконтрольное ежедневное распитие пива. Спойлер: ни к чему хорошему.

Что делает со здоровьем ежедневное употребление пива
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Вы можете набрать вес.

В среднем банка пива содержит около 150 калорий. Это может показаться не таким уж большим количеством, однако диетологи предупреждают: если вы ничего не меняете в своем рационе и выпиваете по банке пива в день, можно в итоге набрать лишний вес.

2. Вы можете сократить свою жизнь.

Согласно одному из крупных исследований, чем больше вы пьёте, тем выше риск для вашей жизни.

3. Это может повлиять на ваши тренировки.

Пиво — не лучший напиток для употребления до или после тренировки. Дело в том, что оно обезвоживает.

4. Ваше кровяное давление может повыситься.

Чем больше пива вы выпьете, тем выше вероятность того, что ваше давление резко подскочит.

5. Риск развития диабета может вырасти.

Пиво снижает эффективность инсулина и вызывает повышение уровня сахара в крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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