Что делает со здоровьем ежедневное употребление пива

Издание Eat this, not that! со ссылкой на экспертов рассказало, к чему может привести бесконтрольное ежедневное распитие пива. Спойлер: ни к чему хорошему.
В среднем банка пива содержит около 150 калорий. Это может показаться не таким уж большим количеством, однако диетологи предупреждают: если вы ничего не меняете в своем рационе и выпиваете по банке пива в день, можно в итоге набрать лишний вес.
Согласно одному из крупных исследований, чем больше вы пьёте, тем выше риск для вашей жизни.
Пиво — не лучший напиток для употребления до или после тренировки. Дело в том, что оно обезвоживает.
Чем больше пива вы выпьете, тем выше вероятность того, что ваше давление резко подскочит.
Пиво снижает эффективность инсулина и вызывает повышение уровня сахара в крови.
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