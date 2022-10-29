Врачи не даром говорят, что сахар — белая смерть. В этот раз они пояснили на пальцах, почему сахар не полезен и что будет, если перестать есть сладкое. Ну, как минимум, можно прожить на 10–15 лет дольше, убеждены медики. Сахар замедляет обмен веществ, а это вызывает целый букет заболеваний, в том числе и возрастных вроде гипертонической болезни.
Россиянам объяснили, что будет, если отказаться от сахара
Конфетки и шоколадки можно с успехом заменить на более здоровый вариант — фрукты. В них содержится достаточно сахара, чтобы успокоить сердце сладкоежки. Но и с ними усердствовать не стоит, особенно с бананами и виноградом, там количество сахара на 100 г просто зашкаливает.
Если же без сахара совсем никак не прожить — врачи-диетологи советует полюбить спорт, причём активно. Серьёзным спортсменам медики не рекомендуют отказываться от сладкого. Иначе с их образом жизни они могут получить клеточное голодание.
Диетологи не только сахар недолюбливают, но и соль. А на солёненькое людей тянет именно тогда, когда нельзя. Например, гипертоники просто обожают всё солёное, но врачи советуют им быть поаккуратнее. Если хочется, то можно пару кусочков — только стоит выбрать полезный продукт. Например, селёдку — в ней полно витаминов и минералов. Но и для гипертоников есть лайфхак — селёдка будет менее солёной, если её, например, солить самому (причём это довольно просто: сварил рассол, засунул туда рыбу, подождал хотя бы ночь — и вуаля).