Врачи не даром говорят, что сахар — белая смерть. В этот раз они пояснили на пальцах, почему сахар не полезен и что будет, если перестать есть сладкое. Ну, как минимум, можно прожить на 10–15 лет дольше, убеждены медики. Сахар замедляет обмен веществ, а это вызывает целый букет заболеваний, в том числе и возрастных вроде гипертонической болезни.

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Россиянам объяснили, что будет, если отказаться от сахара

Конфетки и шоколадки можно с успехом заменить на более здоровый вариант — фрукты. В них содержится достаточно сахара, чтобы успокоить сердце сладкоежки. Но и с ними усердствовать не стоит, особенно с бананами и виноградом, там количество сахара на 100 г просто зашкаливает.

Если же без сахара совсем никак не прожить — врачи-диетологи советует полюбить спорт, причём активно. Серьёзным спортсменам медики не рекомендуют отказываться от сладкого. Иначе с их образом жизни они могут получить клеточное голодание.