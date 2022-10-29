Эксперты назвали привычку, снижающую риск развития диабета

Специалисты утверждают, что не стоит потреблять больше 60 г углеводов в день. При этом не следует полностью исключать жирную пищу из рациона. Следует лишь обращать внимание на то, какие жиры содержит пища. Так, мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры являются полезными. Они есть в оливковом масле, семечках, авокадо и орехах.