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3 часа назад

Эксперты назвали пищевую привычку, снижающую риск развития диабета

Волгоградская правда

Соблюдение одного нехитрого правила поможет избежать появления серьезного заболевания.

Эксперты назвали привычку, снижающую риск развития диабета
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает издание ETNT, образ жизни является немаловажным фактором развития диабета 2 типа. В связи с этим особое внимание следует уделять своему рациону.

Так, по словам экспертов, во избежание возникновения диабета необходимо сократить потребление углеводов. Низкоуглеводная диета поможет снизить риски развития диабета или справиться с существующим недугом.

Специалисты утверждают, что не стоит потреблять больше 60 г углеводов в день. При этом не следует полностью исключать жирную пищу из рациона. Следует лишь обращать внимание на то, какие жиры содержит пища. Так, мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры являются полезными. Они есть в оливковом масле, семечках, авокадо и орехах.

Здоровье,
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