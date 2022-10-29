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1 час назад

Россиянам рассказали, зачем есть авокадо. Спойлер — оно помогает от всего

Секрет Фирмы

У многих россиян сложилось впечатление, что авокадо — фрукт богатых зожников, которые едят исключительно боулы с гранолой и йогуртом, а пьют смузи со шпинатом и сельдереем. Однако специалисты намекают, что авокадо стоит есть не только сторонникам ЗОЖ и фитоняшкам, а вообще всем — такое ощущение, что нет в организме такого места, которому он бы не помогал.

Россиянам рассказали, зачем есть авокадо
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам терапевта Натальи Базылевич, авокадо полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Оно напитывает организм полезными жирными кислотами, при этом снижая количество плохого холестерина.

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Этот фрукт советуют во время похудения и при диабете, ведь он надолго насыщает, одновременно снижая уровень сахара в крови и прибавляя энергии. А из-за обилия клетчатки его полезно есть и тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Бутерброд с авокадо может поднять настроение с помощью фолиевой кислоты, а содержащийся в нем калий ещё и укрепит нервную систему. В этом также поможет витамин Е, которого в авокадо достаточно. Он продлевает жизнь нервным клеткам и мешает развитию различных заболеваний вроде Альцгеймера.

А ещё авокадо в целом укрепляет иммунитет и улучшает зрение благодаря лютеину. Его, кстати, рекомендуют принимать вместе с витамином А, чтобы был не глаз, а алмаз.

Авокадо советуют мужчинам для повышения активности (физической, сексуальной и ментальной) и беременным женщинам, но после консультации с врачом. Впрочем, женщинам в положении лучше каждый чих согласовывать со специалистами.

Выбирать авокадо нужно без повреждений на кожуре и спелый. Такой фрукт немного проминается под пальцами, но не проседает сильно. Если не повезло схватить зелёный и деревянный пложт, его можно завернуть в ткань или бумажный пакет и положить в тёмное сухое место.

Авокадо можно есть в сыром виде, нарезая на тосты, добавляя в салаты или делая из него соусы вроде гуакамоле. Главное — снять кожуру, она вредная (и невкусная).

Но авокадо не единственный продукт, который можно прикладывать вместо подорожника к любым больным местам. Его конкурентами стали квашеная капуста и селёдка. Они содержат такое количество витаминов и минералов, что мультивитамины в капсулах снимают шляпу. Но эти чудо-продукты тоже нужно есть в меру. Квашенную капусту, например, не советуют людям с больным ЖКТ, а селёдку — гипертоникам.

Здоровье,
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