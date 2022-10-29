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1 час назад

Пищевые привычки, от которых следует избавиться, если вам за 50

Ferra.ru

Издание Eat this, not that! поговорило с несколькими экспертами-диетологами о пищевых привычках. Они назвали те, от которых следует избавляться, если вам уже исполнилось 50 лет.

Пищевые привычки, от которых следует избавиться, если вам за 50
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Экономить на фруктах и овощах

Потребление большого количества фруктов и овощей может обеспечить вас полезными питательными веществами и антиоксидантами. Кроме того, недостаток клетчатки может иметь серьёзные и долгосрочные последствия для здоровья.

2. Есть недостаточно белка

Мы естественным образом теряем мышечную массу в процессе старения. Недостаток белка способствует более быстрой потере сухой мышечной массы.

3. Не следить за своими порциями

Диетологи говорят, что внимательное отношение к своим порциям — один из лучших способов предотвратить употребление слишком большого количества калорий.

4. Есть одно и то же каждый день

Необходимо разнообразие в рационе, чтобы обеспечить употребление широкого спектра питательных веществ.

5. Отказываться от желтков в блюдах из яиц

В желтках содержится много питательных веществ, поддерживающих здоровье мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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