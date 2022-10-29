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44 минуты назад

Средство от рака нашли в специи куркуме

Ferra.ru

Куркумин, биологически активное соединение, содержащееся в куркуме, показал многообещающие результаты в клинических исследованиях рака. Учёные разрабатывают основу для лекарства на его базе, которое будет иметь противоопухолевый эффект без токсичного действия.

Средство от рака нашли в специи куркуме
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В последней работе учёные идентифицировали фермент GUSB, который может активировать куркумин для повышения его биодоступности. Кроме того, исследователи смогли подтвердить, что вещество может иметь дополнительные специфические терапевтические мишени.

«Высокая скорость превращения TBP1901 в куркумин в костном мозге оправдывает его клиническое применение при заболеваниях, развивающихся в костном мозге, таких как множественная миелома и лейкемия», — говорят авторы работы.

Теперь им предстоят более обширные исследования и клинические испытания на людях.

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