Как наркоз во время беременности влияет на будущего ребенка

Во время беременности все женщины с осторожностью принимают лекарства, так как они могут негативно повлиять на здоровье плода. Чего уж говорить об операциях — они-то ещё и под наркозом проходят. Хирургических вмешательств, конечно, стараются избегать, но бывают и экстренные случаи, тот же аппендицит. Но есть и хорошие новости — на развитие ребёнка наркоз, судя по всему, не влияет.

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Бельгийские учёные провели исследование, в котором приняли участие более 500 детей в возрасте от 2 до 18 лет. Их матерям во время беременности проводили операции с анестезией. Но каких-то значимых отклонений в нервной системе детей не обнаружили. А проверяли там уровень самоконтроля, психосоциальные проблемы и сложности в обучении.