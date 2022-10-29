Как наркоз во время беременности влияет на будущего ребенка

Во время беременности все женщины с осторожностью принимают лекарства, так как они могут негативно повлиять на здоровье плода. Чего уж говорить об операциях — они-то ещё и под наркозом проходят. Хирургических вмешательств, конечно, стараются избегать, но бывают и экстренные случаи, тот же аппендицит. Но есть и хорошие новости — на развитие ребёнка наркоз, судя по всему, не влияет.
Бельгийские учёные провели исследование, в котором приняли участие более 500 детей в возрасте от 2 до 18 лет. Их матерям во время беременности проводили операции с анестезией. Но каких-то значимых отклонений в нервной системе детей не обнаружили. А проверяли там уровень самоконтроля, психосоциальные проблемы и сложности в обучении.
До этого считалось, что анестезия в третьем триместре может привести к повреждению мозга плода, а также ухудшить память и способности к обучению. Результаты новых исследований пока не отменяют официальных рекомендаций, говорящих о том, что анестезия не особо полезна. Но, возможно, они успокоят будущим мам, как как затягивание с операцией может привести к более серьёзным последствиям для жизни женщины и ребёнка.