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49 минут назад

Россиянам рассказали, как наркоз во время беременности влияет на будущего ребёнка

Секрет Фирмы

Во время беременности все женщины с осторожностью принимают лекарства, так как они могут негативно повлиять на здоровье плода. Чего уж говорить об операциях — они-то ещё и под наркозом проходят. Хирургических вмешательств, конечно, стараются избегать, но бывают и экстренные случаи, тот же аппендицит. Но есть и хорошие новости — на развитие ребёнка наркоз, судя по всему, не влияет.

Как наркоз во время беременности влияет на будущего ребенка
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Бельгийские учёные провели исследование, в котором приняли участие более 500 детей в возрасте от 2 до 18 лет. Их матерям во время беременности проводили операции с анестезией. Но каких-то значимых отклонений в нервной системе детей не обнаружили. А проверяли там уровень самоконтроля, психосоциальные проблемы и сложности в обучении.

До этого считалось, что анестезия в третьем триместре может привести к повреждению мозга плода, а также ухудшить память и способности к обучению. Результаты новых исследований пока не отменяют официальных рекомендаций, говорящих о том, что анестезия не особо полезна. Но, возможно, они успокоят будущим мам, как как затягивание с операцией может привести к более серьёзным последствиям для жизни женщины и ребёнка.

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