Почему нельзя есть много лакричных конфет

Кардиолог из Гарвардской медицинской школы в Бостоне рассказал, почему не стоит увлекаться лакричными конфетами.
Узнаваемые чёрные сладости делаются из лакрицы, или солодки, травянистого растения. Оно и придаёт конфетам характерный вкус.
Американская кардиологическая ассоциация предупреждает, что употребление слишком большого количества солодки может значительно снизить уровень калия в организме. Калий важен для здоровья сердца, и его пониженный уровень может привести к таким проблемам, как нарушение сердечного ритма и более серьёзным.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендует употреблять лакрицу в умеренных количествах, предупреждая, что люди в возрасте 40 лет и старше, которые едят около 60 граммов солодки в день в течение как минимум двух недель, рискуют попасть в больницу из-за аритмии.