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55 минут назад

Почему нельзя есть много лакричных конфет

Ferra.ru

Кардиолог из Гарвардской медицинской школы в Бостоне рассказал, почему не стоит увлекаться лакричными конфетами.

Почему нельзя есть много лакричных конфет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Узнаваемые чёрные сладости делаются из лакрицы, или солодки, травянистого растения. Оно и придаёт конфетам характерный вкус.

Американская кардиологическая ассоциация предупреждает, что употребление слишком большого количества солодки может значительно снизить уровень калия в организме. Калий важен для здоровья сердца, и его пониженный уровень может привести к таким проблемам, как нарушение сердечного ритма и более серьёзным.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендует употреблять лакрицу в умеренных количествах, предупреждая, что люди в возрасте 40 лет и старше, которые едят около 60 граммов солодки в день в течение как минимум двух недель, рискуют попасть в больницу из-за аритмии.

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