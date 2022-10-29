Почему нельзя есть много лакричных конфет

Кардиолог из Гарвардской медицинской школы в Бостоне рассказал, почему не стоит увлекаться лакричными конфетами.

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Узнаваемые чёрные сладости делаются из лакрицы, или солодки, травянистого растения. Оно и придаёт конфетам характерный вкус.

Американская кардиологическая ассоциация предупреждает, что употребление слишком большого количества солодки может значительно снизить уровень калия в организме. Калий важен для здоровья сердца, и его пониженный уровень может привести к таким проблемам, как нарушение сердечного ритма и более серьёзным.