Названы продукты, помогающие в борьбе с лишним весом

В шутке «что бы такого съесть, чтобы похудеть?» на самом деле только доля шутки. Действительно есть продукты, которые придут на помощь тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Чтобы не пришлось морить себя голодом или мучиться подсчётом калорий, диетолог Лиза Афинская советует добавлять ко всем приёмам пищи овощи и зелень. Но подойдут не любые.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Овощи и зелень нужно выбирать с низкой энергетической плотностью. То есть такие, которых можно съесть много, а калорий в них всё равно будет мало.

Например, картофель фри под эти параметры не попадает. В одной порции весом 155 г будет 480 ккал. Зато в 1 кг огурцов (если вы вообще сможете столько съесть за раз) будет всего 150 ккал.

Что ещё подойдёт:

любая зелень — петрушка, шпинат, укроп, кейл, латук, салат романо,

помидоры,

кабачки,

баклажаны,

морковь,

сельдерей,

капуста, в том числе брокколи и цветная,

болгарский перец.

Все эти продукты нужно добавлять в еду на завтрак, обед и ужин. Работает это так: порции становятся больше, а вот калорийность увеличивается несильно. Вы быстрее наедаетесь и реже будете хотеть есть, потому что высокое содержание клетчатки и воды воздействует на гормоны сытости.

Съедать нужно не меньше 3 порций овощей в день. В идеале — 4–5 порций. Порция — это 1 средний овощ, или 1 стакан овощей, или 2 стакана зелени.