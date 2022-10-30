Влияет ли отказ от сладкого на продолжительность жизни

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что отказ от сахара влияет на продолжительность жизни. Если отказаться от сладостей, можно прибавить себе 10-15 лет.

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Эксперт отметил, что сахар, тем более если им злоупотреблять, негативно влияет на метаболизм, из-за чего раньше развиваются возрастные болезни.

Также отказ от сахара профилактирует развитие множества опасных для жизни заболеваний. Одним из таковых является гипертония.

По словам Гинзбурга, альтернатива сахару — фрукты, но их тоже нужно есть в меру.