Влияет ли отказ от сладкого на продолжительность жизни

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что отказ от сахара влияет на продолжительность жизни. Если отказаться от сладостей, можно прибавить себе 10-15 лет.
Эксперт отметил, что сахар, тем более если им злоупотреблять, негативно влияет на метаболизм, из-за чего раньше развиваются возрастные болезни.
Также отказ от сахара профилактирует развитие множества опасных для жизни заболеваний. Одним из таковых является гипертония.
По словам Гинзбурга, альтернатива сахару — фрукты, но их тоже нужно есть в меру.
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