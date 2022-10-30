Фитнес-эксперт раскрыл секреты правильного питания на работе

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как организовать правильное питание на работе, когда лень готовить и практически нет времени на обеденный перерыв.

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Я никогда не работал в офисе. Во время учебы в медицинском училище устроился курьером, поступив в вуз, стал персональным тренером. В общем, мой труд всегда был связан с движением. По сравнению с работой в офисе при такой занятости организовать себе правильный рацион гораздо сложнее. В фитнес-центре у тренера зачастую нет привычного многим обеденного перерыва.

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Сложно найти время на еду, когда персональные занятия с посетителями идут друг за другом. В такой ситуации, чтобы поесть максимально быстро, прием пищи нужно продумать заранее. За годы в профессии я наладил этот процесс не просто без вреда для фигуры и пищеварения, а еще и с приобретением желаемого результата от своих тренировок.

В основном большинство людей неправильно питаются на работе из-за собственной лени. Не хочется готовить, нет желания брать с собой контейнеры, переходить на небольшие, но частые приемы пищи вместо одного-двух плотных перекусов. Причин, которые мешают наладить здоровый рацион, может быть масса. Однако в современном мире есть все возможности, чтобы питаться правильно и при этом не стоять у плиты.

Еще лет пять назад мне приходилось готовить самому или покупать полуфабрикаты. Сейчас нет ничего проще, чем приобрести специальные системы питания. Важно, что многие из них ориентированы на здоровый рацион. Но здесь следует учесть один момент. У компаний, которые ориентируются на массового потребителя, как правило, качество еды хуже, чем у тех, кто делает акцент на определенной категории покупателей. Если хотите четко мониторить количество съеденных белков, жиров, углеводов и калорий, такие рационы вам просто не подойдут.

При этом на рынке есть компании, у которых можно заказывать готовые системы в зависимости от ваших целей и задач: для похудения, поддержания хорошей формы за счет умеренного количества калорий или с повышенным содержанием белка для набора мышечной массы. Здесь количество приемов пищи может быть разным – от трех до шести в день в зависимости от комплекса питания.

Вам начнут регулярно привозить большое количество одноразовых контейнеров с маркировкой, где указана очередность употребления блюд. Здесь важно выработать определенную дисциплину. Часто бывает, что просто физически не можешь съесть столько еды либо в течение дня позволяешь себе сторонние перекусы. Все это в конечном итоге приводит к перееданию. Если хотите добиться результата для своей фигуры, схему питания нужно соблюдать неукоснительно.

Еще одной частой проблемой системы готовых блюд является их однообразие. Сначала кажется, что каждый день ешь что-то новое. Но впоследствии блюда начинают приедаться. Однажды я пользовался услугами одной из таких фирм на протяжении двух недель и уже на пятый день понял, что мне откровенно надоели завтраки на основе яиц – какие бы варианты омлетов они не делали. Примерно то же самое было и с другими приемами пищи.

Конечно, хочется получать не только полезное, но и максимально разнообразное питание. Однако, как правило, платить за это придется значительно больше. К слову, средняя цена готовых рационов из шести блюд на неделю составляет 7 тысяч рублей. Если сравнить с суммой, которую в среднем оставляют в кафе и ресторанах, получается относительно недорого. Плюс появляется больше свободного времени, так как не нужно ходить за продуктами в магазин, готовить и мыть посуду.