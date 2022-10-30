Раскрыт неожиданный фактор влияния на возможность зачатия

Беременность — счастливейшая пора в жизни супругов. Но существует ряд факторов, влияющих на возможность зачатия. Об этом сообщила врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк. Ее слова приводят «Известия».

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По словам эксперта, с годами у женщины снижается частота овуляции. Количество активных сперматозоидов снижается и у мужчин после 45-50 лет, уточнила врач.

Также представителям сильного пола нужно с осторожностью выбирать одежду, добавила доктор. Как утверждает Фисюк, качество спермы более чем в два раза снижает ношение обтягивающих брюк.

Чтобы повысить шанс зачатия нужно вести здоровый образ жизни и следить за весом, подчеркнула акушер. Она также рекомендует заниматься спортом, но умеренно, так как слишком интенсивные нагрузки не способствуют успешности процесса.