Врач посоветовал водителям альтернативу кофе и энергетикам

Сбросить лишние килограммы при похудении - это ещё не все. Важно также поддерживать определённое количество жира в организме и здоровый вес. Помочь в этом могут различные напитки.

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Если вы хотите сохранить вес после похудения на долгое время, то вам может помочь изменение диеты. В частности, полезно будет включить в рацион эти пять напитков.

Вода

Она помогает организму выполнять множество функций, в том числе поддерживать здоровый вес тела. Можете даже пить не простую воду, а настоянную на фруктах.

Сельтерская вода

Имеется в виду газированная вода с различными ароматами. Подобные напитки более чем на 99 % процентов состоят из воды и позволят вам восполнить ежедневную потребность в воде. Например, для мужчин это 15,5 чашек в день, для женщин - 11,5 чашек в день (включая воду, полученную вместе с пищей).

Травяной чай

Среди общих ингредиентов таких чаев - мята, ромашка, апельсиновая цедра, гибискус. Однако некоторые компоненты могут вступать в реакцию лекарствами или могут навредить определённым категориям людей (к примеру, беременным или кормящим женщинам). Кроме того, в таких чаях нет кофеина.

Черный кофе

На самом деле вредные для здоровья вещества содержатся не в самих кофейных зернах, а в специальных добавках к кофе (сахар, сироп, сливки и т.п.). Постарайтесь перейти на несладкий или чёрный кофе.

Смузи