Эндокринолог раскрыла главный секрет похудения

Принято считать, что главный залог похудения — активные тренировки. Но регулярное посещение фитнес-зала не будет эффективным без правильного питания, заявила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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Эксперт рекомендует принимать пищу в строго определенное время. Этот способ питания, по словам специалиста, поможет избежать пожизненной борьбы с лишним весом.

"По утрам принимать пищу лучше через 30–40 минут после пробуждения, а ужинать — за три–четыре часа до сна", — пояснила врач.

Эндокринолог также подчеркнула, что важно выбирать сбалансированные по составу блюда. Она советует отказаться от жирного, мучного и сладкого и добавить в рацион больше свежих овощей и фруктов.