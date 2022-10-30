Вот почему работать из дома опасно для вашего здоровья

Эксперты отмечают, что из-за увеличения количества людей, которые работают из дома, снижается их физическая активность. Это всё может способствовать ломкости костей. Об этом и многом другом стало известно благодаря опросу YouGov.

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Сокращение физической активности опасно для здоровья человека. Из-за этого может уменьшиться плотность костей, возникнуть остеопороз, переломы костей. Привести это может и к падениям.

В ходе опроса, проведённого YouGov для благотворительной организации здравоохранения, выяснилось, что 13 % людей теперь тратят меньше времени на деятельность, направленную на поддержание и улучшение здоровья, чем год назад.