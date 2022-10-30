Сколько сахара в день можно потреблять без вреда для здоровья

Оказывается, из-за сладкой газировки у вас могут образоваться тромбы. А это приводит к инсультам и сердечным приступам. Чтобы избежать таких последствий, постарайтесь употреблять меньше сахара.

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Рори Батт, диетолог из Marvin's Den, говорит, что разноцветные газированные напитки - это виновники повышенной свёртываемости крови и образования тромбов. Причина вреда чая со льдом, колы и подобных напитков в том, что в них содержится много «чистого сахара».

Из-за употребления сладкой пищи в больших количествах у человека может повыситься уровень холестерина. А это один из способов увеличить риск развития атеросклероза.

Научный консультативный комитет по питанию рекомендует потреблять не более 5 % от общего количества калорий в виде свободных сахаров. Однако это всё же ошибочная рекомендация, поскольку если кто-то в целом получает в день много калорий, то он будет также потреблять слишком много сахара.

Также Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что в день человеку можно потреблять без вреда для здоровья максимум 30 г свободного сахара. Но для человека с миниатюрными параметрами это может оказаться много.