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3 часа назад

Врач рассказала, как побороть усталость в осенний период

СОВА

По словам врача, усталость осенью связана с тем, что образ жизни меняется не в лучшую сторону. Например, летом — сезон фруктов, ягод и овощей. А в холодный период появляется склонность к более жирной и калорийной пище. Эксперт пояснила:

Врач рассказала, как побороть усталость в осенний период
Фото: СОВАСОВА

- Такие изменения в питании приводят к тому, что организм недополучает важные для здоровья витамины и минералы. Чтобы улучшить самочувствие, необходимо наладить рацион и проверить уровни витаминов в крови для восполнения возможного дефицита.

Специалист уточнила, что отдельного внимания заслуживает витамин D, при недостатке которого нарушается работа самых разных систем организма. Однако принимать витамины самостоятельно без предварительной диагностики не рекомендуется, так как их избыток может навредить.

Кроме того, чтобы побороть осеннюю усталость необходимо соблюдать режим сна. Врач отметила, что недомогание может быть признаком изнуряющего заболевания — синдрома хронической усталости.

Здоровье,
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