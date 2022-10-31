Ученые раскрыли неожиданное влияние половой жизни на иммунитет

Ученые Института медицины Университета Вашингтона обнаружили связь между первым сексом и изменениями в иммунитете женщин. Их выводы опубликованы изданием news-medical.net.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

У молодых девушек и женщин (в возрасте от 15 до 24 лет) риск инфицирования заболеваниями, которые передаются половым путем, значительно выше, считают ученые. Этот факт послужил повод для исследования иммунного ответа на первый половой акт.

Так ученым удалось выяснить, что начало половой жизни становится триггером для более активной выработки иммунных белков, защищающих организм. Но как конкретно это влияет на вероятность заражения ЗППП, исследователи пока не знают. Как и то, связана ли частота инфекций с сексуальной активностью.

Ученые предполагают, что выявленный иммунный ответ или связан со стимулированием репродуктивной функции, или помогает защищать организм от инфекций.