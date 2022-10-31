Диетологи рассказали, каким должен быть рацион после 50

Поскольку с возрастом физическая активность снижается, чтобы не набрать лишние килограммы, людям за 50 лет нужно тщательно следить за рационом и объемом порций.

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Так, особое внимание нужно уделить овощам и фруктам, пишет издание Eat this, not that! со ссылкой на опрос, в котором приняли участие врачи-диетологи.

По словам врачей, овощи и фрукты богаты полезными веществами, антиоксидантами и клетчаткой, недостаток которой может привести к негативным последствиям.