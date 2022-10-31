Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
2 часа назад

Диетологи рассказали, каким должен быть рацион после 50

runews24.ruиещё 1

Поскольку с возрастом физическая активность снижается, чтобы не набрать лишние килограммы, людям за 50 лет нужно тщательно следить за рационом и объемом порций.

Диетологи рассказали, каким должен быть рацион после 50
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, особое внимание нужно уделить овощам и фруктам, пишет издание Eat this, not that! со ссылкой на опрос, в котором приняли участие врачи-диетологи.

По словам врачей, овощи и фрукты богаты полезными веществами, антиоксидантами и клетчаткой, недостаток которой может привести к негативным последствиям.

Также важно включить в рацион белок. Причем если человек получается его из яиц, не стоит отказываться и от желтка. Он содержит компоненты, поддерживающие здоровье головного мозга, добавили диетологи.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители