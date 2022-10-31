Диетологи рассказали, каким должен быть рацион после 50

Поскольку с возрастом физическая активность снижается, чтобы не набрать лишние килограммы, людям за 50 лет нужно тщательно следить за рационом и объемом порций.
Так, особое внимание нужно уделить овощам и фруктам, пишет издание Eat this, not that! со ссылкой на опрос, в котором приняли участие врачи-диетологи.
По словам врачей, овощи и фрукты богаты полезными веществами, антиоксидантами и клетчаткой, недостаток которой может привести к негативным последствиям.
Также важно включить в рацион белок. Причем если человек получается его из яиц, не стоит отказываться и от желтка. Он содержит компоненты, поддерживающие здоровье головного мозга, добавили диетологи.