Ученые выяснили, что люди с тонкой талией живут дольше

Большой живот может быть вызван не только беременностью, но и рядом отклонений в организме человека. Например, это может быть метеоризм, свободная жидкость в брюшной полости, киста или опухоли.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Более того, как оказалось, между объемом талии и продолжительностью жизни человека есть прямая связь. Так, по данным ученого Ахмада Джайеди и его команды, у людей, которые имеют тонкую талию и объемные бедра, самый низкий риск преждевременной смерти.

Согласно исследованию, нормой у китайских мужчин считается талия меньше 90 см, у женщин - меньше 85 см. Если окружность талии превышает эти показатели, можно говорить о том, что внутренние органы обрастают жиром, поэтому вероятность развития болезней сердца, цереброваскулярных заболеваний увеличивается.

Играет роль и окружность шеи. При слишком толстой шее растет риск появления метаболического синдрома.