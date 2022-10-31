Ученые выяснили, что люди с тонкой талией живут дольше

Большой живот может быть вызван не только беременностью, но и рядом отклонений в организме человека. Например, это может быть метеоризм, свободная жидкость в брюшной полости, киста или опухоли.
Более того, как оказалось, между объемом талии и продолжительностью жизни человека есть прямая связь. Так, по данным ученого Ахмада Джайеди и его команды, у людей, которые имеют тонкую талию и объемные бедра, самый низкий риск преждевременной смерти.
Согласно исследованию, нормой у китайских мужчин считается талия меньше 90 см, у женщин - меньше 85 см. Если окружность талии превышает эти показатели, можно говорить о том, что внутренние органы обрастают жиром, поэтому вероятность развития болезней сердца, цереброваскулярных заболеваний увеличивается.
Играет роль и окружность шеи. При слишком толстой шее растет риск появления метаболического синдрома.
Обладателям стройных ног, как оказалось, тоже нужно быть внимательнее к своему здоровью, так как люди с худыми икрами чаще сталкиваются с каротидными бляшками и имеют повышенный риск инсульта.