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1 час назад

Ученые выяснили, что люди с тонкой талией живут дольше

runews24.ru

Большой живот может быть вызван не только беременностью, но и рядом отклонений в организме человека. Например, это может быть метеоризм, свободная жидкость в брюшной полости, киста или опухоли.

Ученые выяснили, что люди с тонкой талией живут дольше
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Более того, как оказалось, между объемом талии и продолжительностью жизни человека есть прямая связь. Так, по данным ученого Ахмада Джайеди и его команды, у людей, которые имеют тонкую талию и объемные бедра, самый низкий риск преждевременной смерти.

Согласно исследованию, нормой у китайских мужчин считается талия меньше 90 см, у женщин - меньше 85 см. Если окружность талии превышает эти показатели, можно говорить о том, что внутренние органы обрастают жиром, поэтому вероятность развития болезней сердца, цереброваскулярных заболеваний увеличивается.

Играет роль и окружность шеи. При слишком толстой шее растет риск появления метаболического синдрома.

Обладателям стройных ног, как оказалось, тоже нужно быть внимательнее к своему здоровью, так как люди с худыми икрами чаще сталкиваются с каротидными бляшками и имеют повышенный риск инсульта.

Здоровье,
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