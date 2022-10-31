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1 час назад

Британские ученые предупредили о вреде чая

Vse42.ru

Эксперты из Великобритании заявили, что злоупотребление чаем может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

Британские ученые предупредили о вреде чая
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалистов, чай – полезный напиток, поскольку содержит флавоноиды, оказывающие положительное влияние на здоровье. Однако из-за высокого содержания кофеина чай может быть вреден.

Ученые в ходе эксперимента установили, что у людей повышалось давление спустя полчаса после употребления чая, тогда как ранее они считали, что этот напиток, наоборот, снижает его.

Кроме того, исследователи выяснили, что большое количество выпитого чая может спровоцировать появление изжоги и нарушений сна, пишет издание "Дни.ру".

Здоровье,
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