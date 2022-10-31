Британские ученые предупредили о вреде чая

Эксперты из Великобритании заявили, что злоупотребление чаем может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

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По словам специалистов, чай – полезный напиток, поскольку содержит флавоноиды, оказывающие положительное влияние на здоровье. Однако из-за высокого содержания кофеина чай может быть вреден.

Ученые в ходе эксперимента установили, что у людей повышалось давление спустя полчаса после употребления чая, тогда как ранее они считали, что этот напиток, наоборот, снижает его.