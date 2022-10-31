Мифы о еде: индейка вызывает сонливость

Мясо индейки неспроста пользуется популярностью. Оно не только обладает отличными вкусовыми качествами, но также считается диетическим: в 100 граммах индейки с кожей содержится 144 ккал (к слову, в курице 214 ккал).

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Однако существует миф, согласно которому индейка провоцирует сонливость. Так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

Индейка помогает не только сбросить вес, но также насытить организм полезными веществами. Благодаря своему биохимическому составу это мясо способно обеспечить нас фосфором, селеном, цинком, калием, магнием, а также витаминами A, B, D и E.

Чтобы принести максимальную пользу организму, эксперты по питанию рекомендуют отдавать предпочтение мясу голени и бедра – по питательности оно превосходит грудку и крылышки.

При этом, несмотря на массу полезных веществ, содержащихся в индейке, некоторые утверждают, что это мясо способно вызвать сонливость. Однако научных подтверждений этому нет.

В индейке действительно содержится триптофан – это аминокислота, которая улучшает качество сна, но в мясе его недостаточно для того, чтобы спровоцировать сонливость. В одной порции индейки весом 115 граммов содержится около 350 миллиграммов триптофана. Это гораздо ниже, чем обычно используется для того, чтобы вызвать сонливость.