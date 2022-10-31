Эксперт рассказал, можно ли заниматься на уличных тренажерах зимой

Прежде, чем приступать к занятиям на уличных тренажерах в холодное время года, необходимо убедиться, что тренажеры находятся в исправном состоянии. Иначе можно получить серьезную травму. Об этом рассказал спортивный тренер Денис Помазной.

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— Человек должен оценить, насколько ему опасно использовать, например, беговую дорожку. Если, не дай бог, мороз, то, возможно, и не следует использовать по причине того, что это может быть травмоопасно, — сказал Помазной в комментарии РИАМО.

По словам эксперта, в холодное время года безопасно тренироваться на турниках и брусьях. При этом также нужно убедиться, что они не скользят, и предварительно оценить свои силы.

В холодное время года можно продолжать заниматься на улице, но нужно уделить внимание подбору одежды, а также не забывать о предварительной разминке.