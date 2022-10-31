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27 минут назад

Эксперт рассказал, можно ли заниматься на уличных тренажерах зимой

Вечерняя Москва

Прежде, чем приступать к занятиям на уличных тренажерах в холодное время года, необходимо убедиться, что тренажеры находятся в исправном состоянии. Иначе можно получить серьезную травму. Об этом рассказал спортивный тренер Денис Помазной.

Эксперт рассказал, можно ли заниматься на уличных тренажерах зимой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Человек должен оценить, насколько ему опасно использовать, например, беговую дорожку. Если, не дай бог, мороз, то, возможно, и не следует использовать по причине того, что это может быть травмоопасно, — сказал Помазной в комментарии РИАМО.

По словам эксперта, в холодное время года безопасно тренироваться на турниках и брусьях. При этом также нужно убедиться, что они не скользят, и предварительно оценить свои силы.

В холодное время года можно продолжать заниматься на улице, но нужно уделить внимание подбору одежды, а также не забывать о предварительной разминке.

Короткие по длительности, но интенсивные тренировки могут продлить жизнь и значительно укрепить здоровье. Причем позитивный эффект отмечается, даже если уделять зарядке десять минут в неделю, утверждают ученые Университета Сиднея, передает ФАН.

Здоровье,
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