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2 часа назад

Ученые назвали продукты для снижения стресса

Рамблер

Многие люди, сталкиваясь со стрессом, набрасываются на еду. Но в этом нет ничего плохого, считают ученые. Главное выбрать нужный продукт. Их выводы опубликованы в медицинском журнале Molecular Psychiatry.

Ученые назвали продукты для снижения стресса
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалисты провели исследование. Они собрали группу из 45 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет. В рационе всех этих людей было мало клетчатки.

Участников исследования поделили на две группы. Для каждой придумали свою диету. Ее должны были придерживаться добровольцы. В рационе участников из первой группы преобладали фрукты и овощи с высоким содержанием пребиотических волокон (например, лук, капуста, яблоки, овсяные хлопья, бананы). Не менее шести-восьми порций ежедневно. Еще две-три порции отводили на квашеную капусту, кефир, чайный гриб – так называемые ферментированные продукты.

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Для участников из первой группы строгих ограничений или правил предусмотрено не было. Им нужно было соблюдать принципы здорового питания.

В результате испытания выяснилось, что добровольцы из первой группы были меньше подвержены последствиям стресса. У них наладился сон. Ученые сделали вывод: продукты ферментированные и богатые клетчаткой помогают бороться со стрессом и защищать психическое здоровье.

Ранее “Рамблер” рассказывал, какие продукты вызывают усталость.

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