Как подготовиться к спортивным занятиям на улице в холод

Занимаясь спортом на открытом воздухе в холодную погоду, важно соблюдать некоторые правила, пишет РИАМО.

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Холодное время года и сезон дождей вносят коррективы в тренировки, отметил спортивный тренер Денис Помазной. По его словам, перед занятиями на стадионе или в парке обязательно следует сделать разминку в теплом помещении.

«Провести динамическую растяжку либо выполнить какие-то легкие упражнения, чтобы организм был разогрет перед выходом на улицу», – объяснил специалист.

Фитнес-тренер Дмитрий Нагулин отметил, что разминка в теплом помещении делается для того, чтобы холод не сковал мышцы.

«Динамические движения улучшают подвижность суставов и идеально подходят для скоростных, силовых и прыжковых тренировок», – подчеркнул эксперт.