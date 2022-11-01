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59 минут назад

Как подготовиться к спортивным занятиям на улице в холод

Мир24иещё 3

Занимаясь спортом на открытом воздухе в холодную погоду, важно соблюдать некоторые правила, пишет РИАМО.

Как подготовиться к спортивным занятиям на улице в холод
Фото: Мир24Мир24

Холодное время года и сезон дождей вносят коррективы в тренировки, отметил спортивный тренер Денис Помазной. По его словам, перед занятиями на стадионе или в парке обязательно следует сделать разминку в теплом помещении.

«Провести динамическую растяжку либо выполнить какие-то легкие упражнения, чтобы организм был разогрет перед выходом на улицу», – объяснил специалист.

Фитнес-тренер Дмитрий Нагулин отметил, что разминка в теплом помещении делается для того, чтобы холод не сковал мышцы.

«Динамические движения улучшают подвижность суставов и идеально подходят для скоростных, силовых и прыжковых тренировок», – подчеркнул эксперт.

Специалисты также отмечают важность соответствующей погоде одежды: форма должна быть удобной и немного утепленной. На уличную тренировку нужно брать с собой воду комнатной температуры в термосе. А после тренировки следует принять теплый душ.

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