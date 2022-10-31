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52 минуты назад

Названы наименее подверженные похудению части женского тела

Lenta.ru

Российский пластический хирург Филипп Выступец перечислил части женского тела, которые наименее подвержены похудению, несмотря на тренировки в спортзале. Его комментарий приводит Life.

Названы наименее подверженные похудению части женского тела
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист рассказал, что многие сталкиваются с данной проблемой из-за так называемых «жировых ловушек», которые образуются гормональным путем. К ним относятся зона галифе, внутренняя поверхность бедра, внешняя поверхность бедра, зона над коленками, зона щиколоток, зона второго подбородка, плечи, живот и бока.

«Это является естественным процессом отложения энергетического запаса организма. От них избавиться вам будет крайне сложно, даже если вы будете на грани истощения. Только в стадии анорексии, отказа от еды и кахексии, полного истощения организма, эти жировые ловушки смогут уйти», — объяснил Выступец.

Врач порекомендовал прибегнуть к липосакции, если диеты и регулярные физические нагрузки не помогают сбросить лишний вес в течение продолжительного времени. По его словам, короткие проколы в проблемных зонах навсегда избавляют от жировых клеток.

Здоровье,
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