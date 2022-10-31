Названы наименее подверженные похудению части женского тела

«Это является естественным процессом отложения энергетического запаса организма. От них избавиться вам будет крайне сложно, даже если вы будете на грани истощения. Только в стадии анорексии, отказа от еды и кахексии, полного истощения организма, эти жировые ловушки смогут уйти», — объяснил Выступец.