Злоупотребление куркумой грозит печени фатальными последствиями

Злоупотребление куркумой может привести к фатальному поражению печени, согласно новому исследованию Национального института органов пищеварения в США.
Американским врачам известно как минимум о 12 случаях такого явления. Например, 49-летняя пациентка ежедневно употребляла куркуму, после чего столкнулась с сильной рвотой. У нее также пожелтели кожа и белки глаз.
Характерный для поражения печени симптом подтвердился анализами, пишет «Ридус». Печень злоупотреблявших куркумой больных переставала обрабатывать билирубин. Это вещество образуется при естественном распаде эритроцитов. Такое состояние является смертельно опасным и приводит к возникновению желтухи.