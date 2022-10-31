Злоупотребление куркумой грозит печени фатальными последствиями

Злоупотребление куркумой может привести к фатальному поражению печени, согласно новому исследованию Национального института органов пищеварения в США.

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Американским врачам известно как минимум о 12 случаях такого явления. Например, 49-летняя пациентка ежедневно употребляла куркуму, после чего столкнулась с сильной рвотой. У нее также пожелтели кожа и белки глаз.