Отоларинголог рассказала, при какой погоде нужно надевать шапку

Столбик термометра ползет вниз, и фраза «Надень шапку, а то заболеешь» совсем скоро вновь станет актуальной. Многие считают, что до наступления зимних холодов можно обходиться без головного убора. Подробности читайте в нашей новости.
Головной убор необходим не только в минусовую температуру, Например детям стоит носить шапки уже при температуре 10 градусов тепла. Взрослому лучше прикрывать голову, когда на улице не выше плюс пяти.
Врач развеяла популярный миф о том, что человек без шапки может заболеть менингитом, это вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью, сообщает радио Sputnik.