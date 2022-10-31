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1 час назад

Отоларинголог рассказала, при какой погоде нужно надевать шапку

Letidor.ru

Столбик термометра ползет вниз, и фраза «Надень шапку, а то заболеешь» совсем скоро вновь станет актуальной. Многие считают, что до наступления зимних холодов можно обходиться без головного убора. Подробности читайте в нашей новости.

Отоларинголог рассказала, при какой погоде нужно надевать шапку
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Головной убор необходим не только в минусовую температуру, Например детям стоит носить шапки уже при температуре 10 градусов тепла. Взрослому лучше прикрывать голову, когда на улице не выше плюс пяти.

Врач развеяла популярный миф о том, что человек без шапки может заболеть менингитом, это вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью, сообщает радио Sputnik.

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