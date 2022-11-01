Диетолог рассказала о пользе рутина для организма

«Когда наступают холода или стресс для организма, расход рутина достаточно высокий. Рутин необходим, чтобы работал витамин С. Витамин С без рутина теряет активность, а он (витамин С) нужен для химических процессов, происходящих в организме, в частности, для укрепления иммунитета, для восстановления наших сосудов. Рутин фактически нужен для того же. Прежде всего, для восстановления и улучшения состояния кровеносных сосудов, особенно мелких капилляров. Рутин уменьшает их проницаемость, укрепляет, увеличивает кровоток, поэтому его считают главным витамином сердечно-сосудистой системы», – отметила эксперт.