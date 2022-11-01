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1 час назад

Диетолог рассказала о пользе рутина для организма

Вести Подмосковьяиещё 1

Рутин (или витамин P) – это растительный биофлавоноид, усиливающий действие витамина С. В холодный период года или в условиях стресса организму особенно требуется данный элемент. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Диетолог рассказала о пользе рутина для организма
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Когда наступают холода или стресс для организма, расход рутина достаточно высокий. Рутин необходим, чтобы работал витамин С. Витамин С без рутина теряет активность, а он (витамин С) нужен для химических процессов, происходящих в организме, в частности, для укрепления иммунитета, для восстановления наших сосудов. Рутин фактически нужен для того же. Прежде всего, для восстановления и улучшения состояния кровеносных сосудов, особенно мелких капилляров. Рутин уменьшает их проницаемость, укрепляет, увеличивает кровоток, поэтому его считают главным витамином сердечно-сосудистой системы», – отметила эксперт.

Она добавила, что рутин улучшает питание суставов, нормализует деятельность эндокринной и пищеварительной систем. Норма рутина составляет 50 мг в сутки. Лидирует по содержанию рутина черноплодная рябина, много этого витамина в цитрусовых, черной смородине, темной вишне. Кроме того, можно получить рутин из зеленого чая, свеклы, капусты, помидоров, зелени. Также хорошим источником рутина является гречка.

Здоровье,Елена Соломатина,
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