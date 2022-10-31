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43 минуты назад

Мясников дал три совета для укрепления здоровья в отопительный сезон

Мослента

Три совета для укрепления здоровья в отопительный сезон дал зрителям своей авторской программы на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников дал советы для укрепления здоровья в отопительный сезон
Фото: МослентаМослента

«Во время отопительного сезона в квартире экстремально сухо, и мы начинаем задыхаться, потому что плотно закрытые пластиковые окна не пропускают воздух. Не бойтесь сквозняка, проветривайте!» — посоветовал доктор в первую очередь.

Он рекомендовал поддерживать уровень влажности, что благотворно влияет на состояние слизистых оболочек рта и носа. Поддержать влажность в квартире на нормальных 60-70 процентах помогут влажная уборка, аквариумы и комнатные цветы.

В-третьих, необходимо следить за температурой в доме — она должна быть 18-19 градусов днем и 14-15 ночью. «Если у вас чугунные батареи, подачу тепла в которых нельзя отрегулировать, накиньте на них одеяло, и температура начнет снижаться», — посоветовал Мясников.

Здоровье,Александр Мясников,
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