Мясников дал советы для укрепления здоровья в отопительный сезон

Три совета для укрепления здоровья в отопительный сезон дал зрителям своей авторской программы на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Фото: Мослента Мослента

«Во время отопительного сезона в квартире экстремально сухо, и мы начинаем задыхаться, потому что плотно закрытые пластиковые окна не пропускают воздух. Не бойтесь сквозняка, проветривайте!» — посоветовал доктор в первую очередь.

Он рекомендовал поддерживать уровень влажности, что благотворно влияет на состояние слизистых оболочек рта и носа. Поддержать влажность в квартире на нормальных 60-70 процентах помогут влажная уборка, аквариумы и комнатные цветы.