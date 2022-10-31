К каким заболеваниям может привести маникюр

Процедура маникюра давно стала обыденностью для многих женщин, однако далеко не все уделяют должное внимание безопасности и тщательному подбору мастера и салона. Дело в том, что некачественное оказание услуг может обернуться большой проблемой – нестерильный инструмент способен стать причиной занесения инфекции в ваш организм, потому крайне важно, прежде чем выбрать салон и мастера, убедиться, что он соблюдает все положенные меры дезинфекции и стерилизации рабочих инструментов.
"Рамблер" узнал у эксперта, к каким болезням и инфекциям может привести некачественный маникюр у непроверенного мастера.
Все это можно нейтрализовать и избежать инфекций, если сотрудники должным образом обрабатывают рабочее место, носят перчатки (каждый раз меняя их на новые перед очередным клиентом). Это все нужно обязательно проверять.
Отдельно стоит такая проблема, как грибок. Если место не будет стерильно обработано, вероятность грибкового поражения очень велика. А лечение этого заболевания обычно затягивается.
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