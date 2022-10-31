К каким заболеваниям может привести маникюр

Процедура маникюра давно стала обыденностью для многих женщин, однако далеко не все уделяют должное внимание безопасности и тщательному подбору мастера и салона. Дело в том, что некачественное оказание услуг может обернуться большой проблемой – нестерильный инструмент способен стать причиной занесения инфекции в ваш организм, потому крайне важно, прежде чем выбрать салон и мастера, убедиться, что он соблюдает все положенные меры дезинфекции и стерилизации рабочих инструментов.

"Рамблер" узнал у эксперта, к каким болезням и инфекциям может привести некачественный маникюр у непроверенного мастера.

Основная опасность, которую предоставляет нестерильный маникюрный инструмент, – заражение самыми опасными болезнями: гепатитом С и ВИЧ-инфекцией. Риск невелик, однако он существует.



Вторая группа связана с бактериальным риском. Используя маникюрный инструмент, стоит помнить, что контакт происходит с кожей, также есть контакт с поверхностными капиллярами, а бактерии могут легко туда проникнуть и вызвать такую проблему, как бактериальные раны.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Все это можно нейтрализовать и избежать инфекций, если сотрудники должным образом обрабатывают рабочее место, носят перчатки (каждый раз меняя их на новые перед очередным клиентом). Это все нужно обязательно проверять.