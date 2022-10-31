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32 минуты назад

К каким заболеваниям может привести некачественный маникюр

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Процедура маникюра давно стала обыденностью для многих женщин, однако далеко не все уделяют должное внимание безопасности и тщательному подбору мастера и салона. Дело в том, что некачественное оказание услуг может обернуться большой проблемой – нестерильный инструмент способен стать причиной занесения инфекции в ваш организм, потому крайне важно, прежде чем выбрать салон и мастера, убедиться, что он соблюдает все положенные меры дезинфекции и стерилизации рабочих инструментов.

К каким заболеваниям может привести маникюр
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

"Рамблер" узнал у эксперта, к каким болезням и инфекциям может привести некачественный маникюр у непроверенного мастера.

Основная опасность, которую предоставляет нестерильный маникюрный инструмент, – заражение самыми опасными болезнями: гепатитом С и ВИЧ-инфекцией. Риск невелик, однако он существует.

Вторая группа связана с бактериальным риском. Используя маникюрный инструмент, стоит помнить, что контакт происходит с кожей, также есть контакт с поверхностными капиллярами, а бактерии могут легко туда проникнуть и вызвать такую проблему, как бактериальные раны.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Все это можно нейтрализовать и избежать инфекций, если сотрудники должным образом обрабатывают рабочее место, носят перчатки (каждый раз меняя их на новые перед очередным клиентом). Это все нужно обязательно проверять.

Чем опасны перенесенные на ногах инфекции

Отдельно стоит такая проблема, как грибок. Если место не будет стерильно обработано, вероятность грибкового поражения очень велика. А лечение этого заболевания обычно затягивается.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что будет, если не лечить отит.

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